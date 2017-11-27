KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, son günlerde Öncüpınar Gümrük Kapısının kapanacağı, bütün işlevlerin yeni açılacak Çobanbey Gümrük Kapısına devredileceği gibi haberlere şahit olunduğunu ifade ederek, "Fırat Kalkanı Bölgesi içerisisinde ve Kilis Coğrafi sınırlarında ticaretin arttırılması ve daha rahat yapılır hale gelmesi için alternatif kapı olarak Çobanbey Gümrük Kapısının açılacağı ve aynı zamanda Öncüpınar Gümrük Kapısının da faaliyetine ara verilmeksizin devam edecek. Açılacak Çobanbey Gümrük Kapısının günlük kapasitesinin 50 tır, Öncüpınar Gümrük Kapısının günlük kapasitesinin 2 bin tır. Çobanbey Gümrük Kapısının ulaşım, alan ve kapasite bakımından Öncüpınar Gümrük Kapısının işlevlerini üstlenecek güçte olmadığı, sadece Kilis ili sınırları içersisinde 2 Gümrük Kapısı olarak faaliyet gösterecek. Devletimizin büyük yatırımlar yaparak Ortadoğuya açılan en büyük Gümrük Kapısı haline getirdiği Öncüpınar Gümrük Kapısının kapatılması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu rğildir” diye konuştu.