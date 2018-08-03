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03 Ağustos 2018 15:28

KİTSO’dan mücbir sebep teşekkürü

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, mücbir sebebin uzatılmasında katkısı olanlara teşekkür ettiğini söyledi.

KİTSO’dan mücbir sebep teşekkürü

03 Ağustos 2018 15:28


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı,TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, mücbir sebebin uzatılmasıyla ilgili görüşte yaptıklarını ifade ederek, “Hisarcıklıoğlu ile görüşmemizin akabinde Hazine ve Maliye Bakanı Müsteşarı Abdullah Kaya ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeler sonucunda, milletvekillerimiz de önemli katkılar vermiştir. Mücbir sebep hali 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve bu sürece katkıda bulunan tüm siyasi ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.




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