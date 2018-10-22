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Kocaman demiri motosikletle taşıdı

Kilis’te büyük bir demir çerçeveyi motosikletle taşıyan kişi tehlikeye neden oldu.

Kilis'te büyük bir demir çerçeveyi motosikletle taşıyan kişi tehlikeye neden oldu.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te bazı vatandaşlar motosikletlerini yük taşımak için de kullanıyor. Bir motosiklet sürücüsünün motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte büyük bir demir taşıması kameralara yansıdı. Kentte hurdacıların da motosikletle hurda toplaması ilginç görüntüler oluşturuyor.

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