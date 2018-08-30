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30 Ağustos 2018 21:26

Komandolar Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi

Kars’taki Sarıkamış 9.

Komandolar Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi

30 Ağustos 2018 21:26

Komando Tugay Komutanlığımdan yola çıkan 284 kişiden oluşan komando birliği, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi.


Suriye’de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı’ndan yola çıkarak uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan 284 kişiden komando birliği Kilis’e ulaştı. Komandoların yanında mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti.


Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.




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