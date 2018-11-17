Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığı tarafından 2 ve tek sınıflı Köy Okullarına soba dağıtıldı.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kış mevsiminin gelmesiyle 2 ve tek sınıflı köy okullarındaki öğrencilerin üşümemesi için ihtiyaçları olan soba ve soba kurmak için gerekli malzemeler temin edilmiş ve ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırıldığını ifade ederek, “Öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda eğitim görmesi önemlidir. Eğitime önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin soğuk kış aylarında üşümemesi için okulların gerekli tedbirleri aldık” diye konuştu.