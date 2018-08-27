Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 14:12

Köy yollarının asfaltlanma çalışları sürüyor

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, köy yollarının asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Köy yollarının asfaltlanma çalışları sürüyor

27 Ağustos 2018 14:12


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş,yaptığı açıklamada, asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.


Karakuş, Kilis merkeze bağlı köyler ile Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçesine bağlı köylerde asfalt çalışmaları ile asfalt yapılacak yollara malzeme taşınmasının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Sıcak asfalt çalışmalarımız belirli bir plan çerçevesinde sürüyor. Bir köyümüzde asfalt dökülürken, bir başka köyümüzde yola malzeme seriliyor. Asfaltı bir program çerçevesinde yapıyoruz. Asfaltlama yapacağımız köylerin ne zaman yapılacağını muhtarlarımıza ve vatandaşlara bildiriyoruz. Bizlere her zaman desteğini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği, katısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç