Köy yollarının asfaltlanma çalışları sürüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş,yaptığı açıklamada, asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Karakuş, Kilis merkeze bağlı köyler ile Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçesine bağlı köylerde asfalt çalışmaları ile asfalt yapılacak yollara malzeme taşınmasının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, “Sıcak asfalt çalışmalarımız belirli bir plan çerçevesinde sürüyor. Bir köyümüzde asfalt dökülürken, bir başka köyümüzde yola malzeme seriliyor. Asfaltı bir program çerçevesinde yapıyoruz. Asfaltlama yapacağımız köylerin ne zaman yapılacağını muhtarlarımıza ve vatandaşlara bildiriyoruz. Bizlere her zaman desteğini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği, katısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.