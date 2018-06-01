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01 Haziran 2018 13:06

Köylerde asfalt çalışmaları başladı

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Köylerde asfalt çalışmaları başladı

01 Haziran 2018 13:06


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile teknik ekip asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, Sıcak karışım asfalt programının Elbeyli ilçe sınırı Dölek arası bölümünde başladığını ifade ederek, “Asfalt öncesi zeminin sıkıştırma çalışmaları başladı. Kısa süre içerisinde asfaltlar dökülecek. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve teknik ekiplerimizle birlikte yerinde inceledik..Köy yollarımıza sıcak asfaltı getiren Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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