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16 Eylül 2017 10:11

Köylere Asfalt yol yapını başladı

Kilis’te 102 kilometrelik köy yolu yapımı sürüyorİl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Genel Meclisi üyesi Şıhmehmet Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve teknik ekiple beraber asfalt yapımı devam eden köylerdeki yol çalışmalarını inceledi.

Köylere Asfalt yol yapını başladı

16 Eylül 2017 10:11

Kilis’te 102 kilometrelik köy yolu yapımı sürüyor


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Genel Meclisi üyesi Şıhmehmet Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve teknik ekiple beraber asfalt yapımı devam eden köylerdeki yol çalışmalarını inceledi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, ihalesini yapılan 60.6 kilometre KÖYDES,42 kilometre İl Özel idare bütçesinden olmak üzere toplam 102.6 kilometre Bütümlü sıcak karışım (BSK) asfaltı yaptıklarını ifade ederek, "17 kilometrelik bölümü olan Solakdeğirmeni, Dölek, Bozcayazı, Göktaş, Ceritler, Karacaören, Kapdeğirmeni grup köy yollarının asfaltlama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu hizmetle birlikte ülkemizin gerçekten nereden nereye geldiğini bir kere daha görmüş olduk. Köy yollarımıza sıcak asfalt hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bu ve bunun gibi bir çok hizmetin milletimize sunulmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese minnet, şükran ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.




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