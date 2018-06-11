Kreş Öğrencilerinin yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni tanıtan sunum gösteriminin ardından 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Araştırma Görevlisi Ahmet Simsar bir konuşma yaptı. Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören farklı yaş gruplarından öğrencilerin sahne almasıyla program devam etti.

Minik öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden güzel halk oyunları ve dans gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Sahne gösterilerinin ardından öğrencilere, öğretmenleri tarafından başarı belgeleri verildi.