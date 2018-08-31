Kuraklığın yaşandığı Kilis’te vatandaşlar çeşmelere yöneldi

Vatandaşlarsa su sıkıntısı nedeniyle çeşmelere yöneldi.

Kilis’in Suriye’den aldığı göç sonucu su ihtiyacının artması ve 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle kentte içme suyu sorunu baş gösterdi. İçme suyunu büyük ölçüde sağlayan Seve Barajı ile Konak göletinde suyun bitmesi sonrası su kaynaklarının daha verimli kullanılması için Kilis Belediyesi kent merkezine 3 günde bir su vermeye başladı. Vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını çeşmelerden karşılamaya başladı. Çocuklarını kaplarla çeşmeye gönderen vatandaşlar, günlük suyu çeşmelerden temin ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, tahminen 15-20 Eylül tarihinde su sıkıntısının çözüleceğini belirterek, vatandaşların suyu israf etmemelerini istedi.

Nüfus arttı, tüketim iki katına çıktı

Öte yandan, Kilis kent merkezinde Suriyeliler ile birlikte 250 bine ulaşan nüfus nedeniyle su tüketimi iki kata çıkmıştı. Ayrıca bölgede 3 yıldır kendini hissettiren kuraklık bu yıl ise had safhaya ulaştı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı ile Konak göletinin kurumasının ardından, Yeniyapan ve Narlıca kuyulardan sondajla çekilen su arıtıldıktan sonra şehre veriliyordu.