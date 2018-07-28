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28 Temmuz 2018 13:21

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması yapıldı

Kilis’te, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Din Görevlileri Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması Ballioğlu Camii’nde yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması yapıldı

28 Temmuz 2018 13:21


Kilis, Gaziantep, Adana, Hatay, Mersin, Karaman ile Osmaniye illerinin katıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması Kilis’te, yapıldı.


Yarışmaya Jüri üyesi olarak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Halil Tenger, Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Şaşa, Müftü Yardımcıları Mehmet Çoban ile Hüseyin Demirhan görev yaptı.


Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, 2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Kuran müminlerini ilimizde ağırlamak, böyle bir güzelliğe ev sahipliği yapmaktan mutluyuz” dedi.


Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışmasında Kahramanmaraş’tan Avni Çelik birinci, Kilis’ten Mehmet Kemal Canarslan ikinci, Karaman’dan Osman Soydoğan ise Üçüncü oldu.




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