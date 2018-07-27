Kuran kursu öğrencileri belgelerini aldı

Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi toplantı salonunda düzenlenen tören, Kurs Öğreticisi Canan Çelik’in Kur’an tilavetiyle başladı. Öğrenci ile ailelerinin heyecanlı olduğu programda bir konuşma yapan Kurs Müdürü Şükriye Zahteroğlu Tunçeli, Kuran-ı Kerim öğrenen 22 öğrenciye belgelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “TOKİ Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme merkezimizde 30 öğreticiyle 400 kursiyere takı tasarım, resim, drama tiyatro İngilizce ve matematik kursları, ahşap boyama, satranç eğitimi veriyoruz” diye konuştu.

Program, öğrenciler için hazırlanan slayt gösterisi ve hatim duasıyla sona erdi.