Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 13:23

Kurban alım ve satımı Yeni Hayvan Pazarında yapılacak

Kilis’te, kurbanlık alıp satmak isteyenlerin Yeni Hayvan Pazarında yapacağı, bunun dışındaki yerlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Kurban alım ve satımı Yeni Hayvan Pazarında yapılacak

07 Ağustos 2018 13:23


Geçen yıl Kesmelik Mevkiinde yapılan Yeni Hayvan Pazarında kurbanlık alım satış işlerinin yapılacağı,uymayanlara yasal işlem yapılacağı bildirildi.


Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Kilis’te kurbanlık hayvan alım-satım işleri Belediyemiz tarafından Kesmelik Mevkiinde kurulan Yeni Hayvan Pazarında yapılacağı, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirttiler.


Kilis Belediyesi tarafından geçen yıl Yavuz Sultan Selim mahallesindeki kurban pazarı yıkılarak, yerine kesmelik mevkiinde Yeni Hayvan Pazarı yapılmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç