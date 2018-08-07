Kurban alım ve satımı Yeni Hayvan Pazarında yapılacak

Geçen yıl Kesmelik Mevkiinde yapılan Yeni Hayvan Pazarında kurbanlık alım satış işlerinin yapılacağı,uymayanlara yasal işlem yapılacağı bildirildi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Kilis’te kurbanlık hayvan alım-satım işleri Belediyemiz tarafından Kesmelik Mevkiinde kurulan Yeni Hayvan Pazarında yapılacağı, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirttiler.
Kilis Belediyesi tarafından geçen yıl Yavuz Sultan Selim mahallesindeki kurban pazarı yıkılarak, yerine kesmelik mevkiinde Yeni Hayvan Pazarı yapılmıştı.