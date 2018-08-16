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16 Ağustos 2018 10:56

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı.

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı

16 Ağustos 2018 10:56


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen çok sayıda Suriyeli geceden sıraya girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabah itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 27 bini aştı.


Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı’yla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerine gidiyor.


Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin 18 Ağustos’ta sona ereceği, dönüşlerin 3 Eylül -31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.




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