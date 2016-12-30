Kürtler Camii ibadete açıldı

Kilis’te Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kürtler Caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis’te tarihi ve dini mekanların restorasyonları hızla sürerken, geçen yılı restorasyon ihalesi 539 bin 500 TL’ye yapılan tarihi caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Caminin İsmi

Kilis Valiliği internet sitesinde tarihi camilerin tanıtıldığı bölümde Kürtler camisinden bahsedilirken, “Bölük Mahallesi (eski Sibat ve Kana Mahallesi) Küçük Çarşı Sokak’ta (Binbaşı Sokak) bulunan Kürtler Camisini Kürt Hüseyin Ağa yaptırmıştır. Çok onarım gören cami, özgünlüğünü yitirdiği gibi özgün adını da yitirmiştir. Adı “Türkler Camisi” olarak değiştirilmiş olan camiden günümüze sadece minaresi kalmıştır. Kaidesi kare planlı ve köşeleri pahlı olan minare; kesme, kirli kalkerli taşlardan yapılmıştır. Çokgen olan gövdesi oldukça kısadır. Peteği (petek,gövdeye göre daha ince) ve külahı taştan yapılmıştır. Şerefe altı, altında yuvarlak bir silme bulunan mukarnaslarla doldurulmuştur” ifadeleri yer aldı.