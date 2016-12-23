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23 Aralık 2016 16:54

“Kütüphanesiz Okul, Kitap Okumayan Çocuk Kalmasın” kampanyası

“Kütüphanesiz Okul, Kitap Okumayan Çocuk Kalmasın” kampanyası

23 Aralık 2016 16:54

Kilis Belediyesi tarafından "Kütüphanesiz Okul, Kitap Okumayan Çocuk Kalmasın” kampanyası başlattı.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okulları gezen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve eşi Gülsen Kara, okulların kütüphane ve kitap yardımı talepleri üzerine "Kütüphenesiz okul, kitap okumayan çocuk kalmasın" sloganıyla kampanya başlattı. Belediye personelinin de desteğiyle temin edilecek kitap ve kütüphaneler, ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.
Gülsen Kara’nın öncülüğünde start alan proje kapsamında ilk kitaplar gönderilmeye başlandı. Proje kapsamında ilk kitaplar, Mehmet Zeki Taşçı ilköğretim okuluna teslim edildi. Kitapların teslim programına, Kilis Milletvekilleri M. Hilmi Dülger, Belediye Başkan yardımcıları M. Ali Eryılmaz ve Ahmet Polat da katıldı.
Belediye Başkanı Hasan Kara, diğer okullarla devam edecek kampanyaya tüm hayırseverlerin destek vermesini istedi. Hayırsever, kurum, kuruluş, esnaf ve vatandaşlara seslenen Kara, "Belediye imkanlarımız ile bu kampanyayı yürütüyoruz. Bu konuda ihtiyaç sahibi okullar ve kitap okuyan çocuklar için, tüm halkımızdan kitap yardımlarını bekliyoruz" dedi..



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