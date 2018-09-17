KYK'den yurda kayıt olacak öğrencilere gözlemeli karşılama

KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesini kazanarak KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere yönelik etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin bugünden itibaren KYK yurtlarımıza kayıtları başladı. Kayıt yaptırmak için gelen öğrencilerimize gözleme ikram ediyoruz. KYK yurtlarını tanıtan broşürler veriyoruz. Bu yıl böyle farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Kayıtlarımız devam ediyor, hafta içerisinde kayıtlarını yaptırmak isteyen öğrencilerin yoğunluğu yaşanması bekliyoruz” diye konuştu.