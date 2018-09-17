İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KYK'den yurda kayıt olacak öğrencilere gözlemeli karşılama

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kilis İl Müdürlüğü tarafından yurta kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere gözleme ikram edildi.


KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesini kazanarak KYK yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere yönelik etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin bugünden itibaren KYK yurtlarımıza kayıtları başladı. Kayıt yaptırmak için gelen öğrencilerimize gözleme ikram ediyoruz. KYK yurtlarını tanıtan broşürler veriyoruz. Bu yıl böyle farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Kayıtlarımız devam ediyor, hafta içerisinde kayıtlarını yaptırmak isteyen öğrencilerin yoğunluğu yaşanması bekliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.