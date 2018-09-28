Madde bağımlılığını önleyici tedbirler bilinçlendirme eğitimi verildi

Kilis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük eylem planı Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeli personel ve erlere madde bağımlılığını önleyici tedbirler anlatıldı. Bilinçli eğitiminde madde kullananlar, yapılması gerekenler gibi konularda önemli bilgiler verildi.