Mehmetçiğe destek sürüyor

Kilis Belediyesi konaklarındaki personel tarafından el örgüleri ile yapılan çorap, kazak, hırka, ceket, atkı örgüler sınırda görev yapan askerlere gönderileceği bildirildi.

Kilis Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihi konaklarda görevli bayan personellerin başlattığı kampanya ile anne eli değmiş gibi el emeği göz nuru el örgüleri ile yapılan çorap, kazak, hırka ,ceket, atkı örgüler sınırda görev yapan askerlere, hem üşümesinler diye hem de manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmek için kampanya başlattılar.

Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara “Bu kampanya Umudun ve Barışın Ana Şehri Kilis’te, kurtuluş savaşındaki gibi cepheye mermi taşıyan Nene Hatunların her dönem olacağının göstergesidir. İç ve dış düşmanların ne yaparlarsa yapsınlar bu ruhu asla kaybettiremeyeceklerdir” dedi.