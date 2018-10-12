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Mehmetçik sınır hattında kuş uçurmuyor

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 Suriyeli, sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 Suriyeli, sınır birlikleri tarafından yakalandı.


Kilis'te Mehmetçik sınır hattındaki tedbirlerini attırdı. İçerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Suriyeli Suriye'den Türkiye'ye geçmek isterken, 1'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler ile Kilis Sınır Özel Harekat Komanda Taburu askerleri devriyesi sırasında yakalandı. Gözaltına alınan 12 Suriyeli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Suriyelilerin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edileceği bildirildi.

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