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24 Şubat 2018 14:47

Mehmetçik’e mehteranlı destek

Düzce mehteran takımı, Düzce Belediyesi önderliğinde sivil toplum örgütleri ile birlikte geldikleri Kilis’te, Mehmetçik’e mehteranlı destek verdi.

Mehmetçik’e mehteranlı destek

24 Şubat 2018 14:47


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Muhtarlar Dernek Başkanı Mansur Bilgin ile beraberindeki 150 kişilik heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Daha sonra heyet Kilis’te esnafı ziyaret etti. Düzce mehteran takımı da Cumhuriyet meydanında bir gösteri yaptı.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Zeytin Dalı hareketinin bir ayı geçtiğini ifade ederek, "Ordumuz terör örgütlerine karşı hemen yanı başımızda büyük mücadele veriyor. Bu mücadelede özellikle milletimizin birlik beraberliğiyle birlikte ordumuzun ve devletimizin yanında duruşumuzu göstermek için Düzce ilimizin değerli yöneticileri, muhtarları ve sivil toplum örgütleri, Kilis’e geldi” dedi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Düzce’den kahraman ordumuza ve Kilis halkımıza destek vermek amacıyla buraya geldik. Bir vücudun parçaları gibi ayağımıza bir diken batsa, nasıl ki vücudun her tarafı bu acıyı hissediyorsa, bizde buradaki olayı bin kilometre uzaklıktan hissettik. Düzce’yi temsilen muhtarlarımız ve mehteran takımımızla buraya geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Daima sizin yanınızdayız. Askerlerimizin de sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.




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