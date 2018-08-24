ve ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 2. yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Hacı Cümbüş Kavşağı’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri ile askerler ile polisler vatandaşlarla katıldı. Meşaleli yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Cumhuriyet Meydanında mehter takımının gösterisi ile Eskişehir’den gelen okçular ile kılıç kalkan ekibi gösterisi ayakta alkışlandı.