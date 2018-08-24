Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 21:25

Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümünde fener alayı

Kilis’te Mercidabık Zaferi’nin 502.

Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümünde fener alayı

24 Ağustos 2018 21:25

ve ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 2. yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.


Hacı Cümbüş Kavşağı’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri ile askerler ile polisler vatandaşlarla katıldı. Meşaleli yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Cumhuriyet Meydanında mehter takımının gösterisi ile Eskişehir’den gelen okçular ile kılıç kalkan ekibi gösterisi ayakta alkışlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç