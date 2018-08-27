Mercidabık Zaferinin tören alanında düzenleme yapılacak

Vali Tekinarslan, Mercidabık Zaferinin 503 yıl dönümü ile Fırat Kalkanı harekatının 3 yıl dönümün yapılacağı Yavuzlu köyündeki tören alanında düzenleme yapacaklarını ifade ederek, “Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı harekatının yapılacağı tören alanıyla ilgili gerekli talimatları verdim. Arkadaşlarımız projeyi hazırlayarak önümüzdeki yıl törenlere yetiştirecekler. Böylece daha farklı kutlamalar yapacağız. Önüzdeki yıl yeni yapılan tören alanında farklı aktiviteler de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.