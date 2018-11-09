Merdiven altında üretilen temizlik ürünleri imha edildi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmaları sürdürüyor. Gıda maddeleri satılan yerlerde denetimler sürerken, bir yandan da halkın sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları gördükleri olumsuzluklar karşısında 153 Zabıta telefonuna bildirmelerini istedi.