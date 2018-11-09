İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdiven altında üretilen temizlik ürünleri imha edildi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmaları sürdürüyor. Gıda maddeleri satılan yerlerde denetimler sürerken, bir yandan da halkın sağlığı ile oynayanlara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merdiven altı temizlik ürünleri yapan şahısların malzemelerine ve yapılan deterjanlara el koyup imha etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları gördükleri olumsuzluklar karşısında 153 Zabıta telefonuna bildirmelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.