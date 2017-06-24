Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı

Protokol öncesi 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Uzzhorod Ulusal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Lendel Myroslava Oleksandrivna ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Oksana Svyezhentseva’ya üniversitenin tanıtıcı kısa bir bilgilendirme yaptı.

Protokol imza töreninde ortak bölümlerde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi başta olmak üzere, ortak projeler ve bilimsel faaliyetleri geliştirme noktasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca iki üniversite arasında ortak konferans ve seminer düzenlenmesi, sosyoloji ve göç alanında ortak araştırma yapılması fikri taraflarca benimsendi. İmzalanan protokol 2022 yılına kadar geçerli olacak.