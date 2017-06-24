Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 11:55

Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Ukrayna’da bulunan Uzhhorod Ulusal Üniversitesi (Uzzhorod National University) arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı.

Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı

24 Haziran 2017 11:55


Protokol öncesi 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Uzzhorod Ulusal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Lendel Myroslava Oleksandrivna ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Oksana Svyezhentseva’ya üniversitenin tanıtıcı kısa bir bilgilendirme yaptı.


Protokol imza töreninde ortak bölümlerde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi başta olmak üzere, ortak projeler ve bilimsel faaliyetleri geliştirme noktasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.


Ayrıca iki üniversite arasında ortak konferans ve seminer düzenlenmesi, sosyoloji ve göç alanında ortak araştırma yapılması fikri taraflarca benimsendi. İmzalanan protokol 2022 yılına kadar geçerli olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!