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10 Temmuz 2018 11:57

Meyve ve sebzeler yola saçıldı

Kilis’te, seyir eden bir kamyonetten meyve ile sebze kasalarının kamyonetten düşmesi sonucu meyve ile sebzeler karayoluna saçıldı.

Meyve ve sebzeler yola saçıldı

10 Temmuz 2018 11:57


Kilis’te Bayındırlık Kavşağında Suriyeli Muhammet El Sait yönetimindeki 06 EU 2481 plakalı kamyonet seyir ederken, kamyonetin kasasında bulunan meyve ile sebzelerin bulunduğu kasaların düşmesi sonucu meyve ile sebzeler karayoluna saçıldı. Meyvelerin yola döküldüğünü gören Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra meyve ile sebzelerin kaldırılmasını sağladı. Vatandaşlar ile polislerin yardımı ile karayoluna dökülen meyve ile sebzeler, kamyonete yeniden yüklenirken, yere saçılan meyve ile sebzelerin görüntülü ilginç görüntüler oluşturdu.


Kısa süre içerisinde yerlere dökülen meyve ile sebzeler toplanarak kamyonetlere yüklendi.




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