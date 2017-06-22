İl Başkanı Hasan Mısırlıgil beraberinde MHP Kilis Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, yönetim kurulu üyeleri ile partililer ile birlikte kadir gecesinde Kuran-ı Kerim’e geçen çocuklar ile bir aya geldi.

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgıl, Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynandığını ifade ederek, “Üzerimize oynanan oyunların sebebi, boşlukları oluşturmamızdan dolayı ve bu boşlukları kapatmak adına da kendimize en önemli yaptığımız şey, milli ve manevi değerlere haiz bir gençlik yetiştirmektir. Bunun da yolu tabii ki Kur-an’ı Kerimi öğrenmekten geçer. Kainatın efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, yolundan gitmek. Bir binanın temeli ne kadar sağlam atılırsa, depreme o kadar dayanıklı olur. Çocuklarında gençlerinde tek temeli ne kadar sağlam olursa, o ülkenin de geleceği sağlam olur. Biz, bu görüşle yola çıktık Kuran-ı Kerim’e geçen çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları teşvik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hediyelerine kavuşan yaşları 5 ile 15 yaşları arası olan Kur-an kursu öğrencileri, sevincini, aldıkları hediyelerle yaşadı.