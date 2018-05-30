MHP milletvekili adayları gazeteciler ile bir araya geldi

Milletvekili adayı Alpdağ, 24 Haziran’da halkımızın teveccühü ile Kilis’ten 2 milletvekili çıkaracaklarını Kilis’in sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek, “ Kilis’te en büyük sorun işsizlik. Bu sorunu çözmek için farklı projeler üreterek halkımızı geçici İŞKUR kuyruklarında kurtaracağız. Geçici çözümler değil hemşerilerimize sürekli istihdam sağlayacağız” dedi.

Alpdağ, Kilis’e yapılamayan hastane inşallah kendi dönemlerinde kısmet olacağını, halkın bu sorununa da merhem olacaklarını ifade ederek, “ Milletimize hizmet etmek için çıkmış olduğumuz bu yolda niyetimizin ‘Allah Rızasına Nail Olmaktır’ Gecenin hangi saatinde olursa olsun,derdi ve sıkıntısının çözümü noktasında ‘Hangi Partili’ olduğu önem arz etmeden herkesin derdine çare olmaya talip olmuşuz. Biz, bu ile bu ülkeye sevdalıyız.Bu vatanın üzerinde yaşayan her vatandaşın derdi ile dertlenmeye, çözüm noktasında çare olmaya talibiz.Biz ilk gün dediğimiz gibi Kilis’in ve Kilisli’nin vekili olacağız” diye konuştu.

MHP Kilis Milletvekili Hasan Mısırlıgil’de açıklamasında 15 Temmuz’da MHP’nin kararlı duruşunu olduğunu ifade ederek, “ 15 Temmuz gecesinde ki hain kalkışma teşebbüsünü yerle bir eden Liderimiz Devlet Bahçeli’nin çıkışı herkesin takdirini kazanmıştır. ‘Demokrasinin ve seçilmiş hükümetin yanındayız’ ifadeleri ile gönüllere taht kurmuş hain kuşatmayı yırtmıştır. Milletimizin teveccühüne mazhar olmuş bu çıkış ‘Yenikapı’ da ruh bulmuştur. Seçimler öncesinde ‘Cumhur İttifakı’ ile beden kazanan bu yeni süreç iç ve dış düşmanların yüzüne bir şamar gibi patlamıştır. İttifakımıza bağlı kalmak adına verdiğimiz söz gereği; 24 Haziranda bir oyumuzu Cumhurbaşkanlığında sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verirken inanıyorum ki milletimiz, milletvekilliğinde Üç Hilalli MHP’yi tercih edecektir.”

Mısırlıgil, “Yaşanan bu gelişmelerin ardından ülke bir seçim atmosferine girmiştir. Herkes bu ülke için ben de bir şey yapabilir miyim diye düşünmeye başlamış, yeniden bir ‘ Kurtuluş Savaşı’ ruhu doğmuştur. Bu manada bizlerde Kilis’ten milletvekili adayı olarak “yerelde Kilis, genelde ise ülkemiz için” hizmet etmeye talip olduk .Gecemizi gündüzümüze katarak bu mübarek Ramazan ayında yoğun bir seçim çalışması gerçekleştiriyoruz.Her bir vatandaşımızın elini sıkmaya,derdini dinlemeye,halini hatırını sormaya çalışıyoruz.Dedik ya bütün derdimiz ‘Kilis’in Ve Kilislinin Millet Vekili Olmak’ diye konuştu.

MHP Kilis Milletvekili Abdullah Alpdağ ile Hasan Mısırlıgil basın mensuplarına katılımlarından ötürü teşekkür etti.