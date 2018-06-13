Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 10:42

MHP milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi

MHP Kilis Milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ile Abdullah Alpdağ, Kilis’te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi

13 Haziran 2018 10:42


Bir restorantta gerçekleştirilen iftar yemeğine MHP Kilis Milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ile Abdullah Alpdağ ile gazeteciler katıldı. Kilis milletvekili adayı Hasan Mısırlıgil, 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceklerini ifade ederek, “Birileri benimle ilgili olarak, kavgacı olduğumu, sert mizacım olduğunu söylüyor. Yıllardan beri Kilis’te siyaset yapıyorum. Vatandaşlar ile her hangi bir problem yaşamadım. Kilislilere yapılan haksızlığa karşı çıktığım için Kilislilerin hakkını savunduğu için kavgacı oluyorum. Kilis’e roketler atılırken, tepkimizi gösterdiğimiz için kavgacı oluyoruz. Kilisli vatandaşların daha fazla hizmet alması için yapılan haksızlığa karşı çıktığımız için kavga oluyoruz. İŞKUR ile ilgili tepkimizi ortaya koyduğumuz zaman kavgacı oluyoruz. Allah aşkına ne zaman halkın hakkını savunulduğu zaman kavgacı olunuyormuş, benim vatandaşlar ile hiçbir sorunum yok. Haksızlık yapan bürokratlarla ve seçilmişler ve atanmışların partizanca yaptıklarına tepki gösterdiğim için kavga var. Yoksa benim hiçbir vatandaşla problemim yok olamazda” diye konuştu.


Kilis milletvekili adayı Abdullah Alpdağ, Kilis’te 2 milletvekilini de MHP’nin alacağını iddia ederek, “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz ilimizin daha fazla hizmet alması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz. İlimize hizmet etmeyenleri eleştiriyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. İnsanlara bisiklet dağıtmayı değil, işsize iş bulmayı, haksızlığa karşı çıkıyoruz. 16 yıldır ilimize yeteri kadar hizmet getirmeyenleri eleştirme hakkımız var. Projelerimizi anlatıyoruz. Halkımız bize büyük teveccüh gösteriyor. Kilis’e daha kaliteli hizmet edilmesi, haksızlık yapılmaması, İŞKUR’dan kendi yandaşlarını yerleştirmemesi için mücadele ediyoruz. Kazanan Kilis olacaktır. Kilis eski Kilis değildir. Çünkü Kilis neyin ne olduğunun farkındadır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç