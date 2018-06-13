MHP milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi

Bir restorantta gerçekleştirilen iftar yemeğine MHP Kilis Milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ile Abdullah Alpdağ ile gazeteciler katıldı. Kilis milletvekili adayı Hasan Mısırlıgil, 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceklerini ifade ederek, “Birileri benimle ilgili olarak, kavgacı olduğumu, sert mizacım olduğunu söylüyor. Yıllardan beri Kilis’te siyaset yapıyorum. Vatandaşlar ile her hangi bir problem yaşamadım. Kilislilere yapılan haksızlığa karşı çıktığım için Kilislilerin hakkını savunduğu için kavgacı oluyorum. Kilis’e roketler atılırken, tepkimizi gösterdiğimiz için kavgacı oluyoruz. Kilisli vatandaşların daha fazla hizmet alması için yapılan haksızlığa karşı çıktığımız için kavga oluyoruz. İŞKUR ile ilgili tepkimizi ortaya koyduğumuz zaman kavgacı oluyoruz. Allah aşkına ne zaman halkın hakkını savunulduğu zaman kavgacı olunuyormuş, benim vatandaşlar ile hiçbir sorunum yok. Haksızlık yapan bürokratlarla ve seçilmişler ve atanmışların partizanca yaptıklarına tepki gösterdiğim için kavga var. Yoksa benim hiçbir vatandaşla problemim yok olamazda” diye konuştu.

Kilis milletvekili adayı Abdullah Alpdağ, Kilis’te 2 milletvekilini de MHP’nin alacağını iddia ederek, “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz ilimizin daha fazla hizmet alması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz. İlimize hizmet etmeyenleri eleştiriyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. İnsanlara bisiklet dağıtmayı değil, işsize iş bulmayı, haksızlığa karşı çıkıyoruz. 16 yıldır ilimize yeteri kadar hizmet getirmeyenleri eleştirme hakkımız var. Projelerimizi anlatıyoruz. Halkımız bize büyük teveccüh gösteriyor. Kilis’e daha kaliteli hizmet edilmesi, haksızlık yapılmaması, İŞKUR’dan kendi yandaşlarını yerleştirmemesi için mücadele ediyoruz. Kazanan Kilis olacaktır. Kilis eski Kilis değildir. Çünkü Kilis neyin ne olduğunun farkındadır” diye konuştu.