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18 Haziran 2017 11:36

MHP’dan iftar yemeği

MHP Kilis İl Başkanlığı tarafından yönetim kurulu üyeleri ve partililere iftar yemeği verildi.

MHP’dan iftar yemeği

18 Haziran 2017 11:36


MHP Kilis İl Başkanlığı tarafından Şeyh Muhammet Bedevi Türbesinin bahçesinde düzenlenen iftarda Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, iftar yaptı.


Şeyh Muhammet Bedevi Türbesi ’nin bahçesinde verilen yemeğe, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Kilis Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, MHP Kilis Musabeyli İlçe Başkanı Doğan Çelik ,MHP Polateli İlçe Başkanı Recep Gür,MHP Elbeyli İlçe Başkanı Ahmet Yalcın,MHP İl Meclis Üyeleri,MHP Belediye Meclis Üyeleri il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer ve davetliler katıldı. Programda MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ve yönetim kurulu üyeleri gelen misafirler ile tek tek ilgilendi. Yaklaşık olarak 5 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgıl, birlik ve beraberlik içerisinde iftar açmanın memnuniyetini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere manevi hazzın ve lezzetin zirve yaptığı kutlu bir dönemin içinden geçiyoruz.İnşallah Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul eder ve üzerimizden ihsanını, mağrifetini esirgemez. Bu anlamlı davete katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz her bir hemşerime bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.




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