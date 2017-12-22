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22 Aralık 2017 13:21

MHP’den hastane açıklaması

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, kente yeni bir devlet hastanesinin yapılması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, hastane projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

MHP’den hastane açıklaması

22 Aralık 2017 13:21


MHP Kilis İl Başkanı Mısırlıgil, Bugün sizlerle yılan hikayesine dönen hastane projesi ile ilgili düşüncelerimi paylaşarak, "Sahayı bilerek, hemşehrilerimiz ile dertleşerek siyaset yapmaya çalışıyoruz. Kilis’in Muallim Rıfat’tan, Alaaddin Yavaşça’ya hesaba kattığımızda bu toprakların ürettiği değerlerin,üretebilecek potansiyel olduğunu görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Bir türlü sonuca bağlanamayan,çözümlenemeyen,uzayıp giden,yeri bile belli olmayan ‘Hastane’ konusunda halkımıza,dolayısıyla ’Milliyetçi Harekete’ söz hakkı düşmüştür. Kilis halkı rant işinin sona erdirilip, son teknoloji, yeterli sayıda kadrosu olan, hijyenik, güvenilir bir hastane istiyor. Kilis halkı rahatça muayene, ameliyat olacağı bir hastane istiyor. Kilis halkı başta Gaziantep ili olmak üzere başka hastanelere sevk edilmek istemiyor. Kilis halkı rahatsızlanınca gönül rahatlığı ile memleketindeki hastaneye gitmek istiyor. İnsanlığın sigortası konumunda olan Kilis’in bunları fazlasıyla hak ettiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Kendi nüfusundan daha fazlasını misafir eden dünyada başka memleket yoktur. Kapılarımızı sonuna kadar açıp ekmeğimizi, aşımızı bölüşmemizin sonucu şimdiye kadar bitmesi gereken hastanenin yerinin bile belli olmaması mıdır? Söz konusu Kilis ve hemşehrilerimiz olduğunda Ak Parti, ÇHP demeden aynı hizada, aynı kümede, aynı safta olacağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmamalıdır. Başka bir Kilisin olmadığını, siyasetin millet ile yapılan bir çalışma olduğunu,sağlık sorununun ertelenemeyecek bir problem olduğunu hatırlatarak, herkesin elinden gelenin fazlasını yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.


Hastane sorunun çözümü için MHP olarak gerekeni yapmaya hazır olduklarını da belirten Mısırlıgil, "Gerektiği takdirde hükümetin merkezi olan Ankara’da gecemizi gündüzümüze katarak, Genel Merkezimiz öncülüğünde devlet erkanlarımız ile ‘hastane’ sıkıntısını olumlu şekilde sonuçlandıracağımızı bildirmek istiyorum. Gerektiği takdirde teşkilatımız ile birlikte elimize kazma, kürek alıp emeklerimiz ile ‘Hastane’ yapmaya hazır olduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu.


Basın açıklamasına MHP Kilis Merkez ilçe Başkanı Mustafa Demir, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevgi Karabaş, MHP İl Yönetim Kurulu üyesi Gülizar Çalbay, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şube Başkanı İbrahim Halil Yılmaz katıldı.




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