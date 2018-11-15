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MHP'den Vali Soytürk'e hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Başkan yardımcıları ve il Genel Meclis üyeleri birlikte Vali Recep Soytürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Başkan yardımcıları ve il Genel Meclis üyeleri birlikte Vali Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Başkan Yardımcıları Mustafa Cınaroğlu, Mehmet Şükrü Özalp, İl Genel Meclis üyeleri Kıyam Dalyanoğlu, Vakıf Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Başkan Mısırlıgil, Vali Recep Soytürk'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kilis'e yapacakları hizmetlerden dolayı ti


Başkan Mısırlıgil, Vali Recep Soytürk'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kilis'e yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Vali Soytürk de, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

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