Milletvekili Dal Kilislilere teşekkür etti

Milletvekili Dal, yapılan tarihi seçimde halkımız hür iradesiyle sandığa gitmiş, tercihini bir kere daha istikrardan, huzurdan, büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandığını ifade ederek, “Kazanan Kilis olmuştur, kazanan milletimiz olmuştur, kazanan bütün unsurlarıyla Türkiye olmuştur. Hamd olsun. Bizi teveccühleriyle kendilerine hizmet etme şerefine layık gören kardeşlerimden ise Allah razı olsun.Şimdi aydınlık yarınlarımızın inşası için el ele verme, dayanışma, birlik olma, hep birlikte Kilis olma, hep birlikte Türkiye olma zamanıdır. Vakit kardeşlik vaktidir" dedi.

Dal, milletvekili adayı gösterilmesinden oyların kullanılmasına kadar süreçte kendisine ve partisine destek veren herkese teşekkür etti