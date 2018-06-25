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25 Haziran 2018 12:26

Milletvekili Dal Kilislilere teşekkür etti

AK Parti Kilis milletvekili seçilen Ahmet Salih Dal, Kazanan Kilis olduğunu, kazanan millet olduğunu kazanan bütün unsurlarıyla Türkiye olduğunu söyledi.

Milletvekili Dal Kilislilere teşekkür etti

25 Haziran 2018 12:26


Milletvekili Dal, yapılan tarihi seçimde halkımız hür iradesiyle sandığa gitmiş, tercihini bir kere daha istikrardan, huzurdan, büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandığını ifade ederek, “Kazanan Kilis olmuştur, kazanan milletimiz olmuştur, kazanan bütün unsurlarıyla Türkiye olmuştur. Hamd olsun. Bizi teveccühleriyle kendilerine hizmet etme şerefine layık gören kardeşlerimden ise Allah razı olsun.Şimdi aydınlık yarınlarımızın inşası için el ele verme, dayanışma, birlik olma, hep birlikte Kilis olma, hep birlikte Türkiye olma zamanıdır. Vakit kardeşlik vaktidir" dedi.


Dal, milletvekili adayı gösterilmesinden oyların kullanılmasına kadar süreçte kendisine ve partisine destek veren herkese teşekkür etti




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