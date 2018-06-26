Milletvekili Dülger 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

Milletvekili Dülger, Türkiye ve Kilis’te, 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha emin adımlar ile yürüyeceklerini ifade ederek, “ Bu seçimin galibi elbette milli iradedir, sağduyudur, demokrasidir, milletimizdir, Kilis’tir, velhasıl Türkiye’dir. Bu dönem milletimiz ile birlikte geleceğe daha güçlü ve sağlam adımlarla yürüme dönemidir.

Kuruluşundan bu yana geçen 16 yıllık süre içinde devletle milleti yeniden buluşturmuş ve bütünleştirmiş olan AK Parti, yeni dönemde de güzel Türkiye’mizi ve Kilis’imizi, aziz milletimizi ve değerli hemşerilerimizi çok daha müreffeh yarınlara taşımada ve bu yolda milletimizin hizmetkarı olmaya devam etmede kararlıdır. Milletimizin bizlere verdiği güç ve yüklediği yönetme sorumluluğunun bilinciyle, 24 Haziran seçimleriyle birlikte ezber bozan bir anlayışla demokrasisini daha da geliştiren, ekonomisini büyüten ve bütün vatandaşlarımızın refahtan daha fazla pay alacağı bir Türkiye ve Kilis için yine tekrar yola çıkıyoruz.Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez” dedi.

Dülger, AK Parti bu şekilde siyasetin itibarını yükselttiğini, insanların siyasete güven duymaya başladığını ifade ederek, "Bundan sonra da insanımızın duyduğu güveni boşa çıkarmamak ve siyasetin itibarını yüksekte tutmak boynumuzun borcu olacaktır. Daha çok çalışacağız ve milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız.Biz millete efendi değil hizmetkar olacağız diyerek çıktığımız bu yolda; Aday olarak gösterilmemi takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Parti yönetimimize, derdim koltuk değil millettir diyen sayın başbakanımıza, bizi teveccühleri ile kendilerine hizmet etme şerefine layık gören kıymetli hemşerilerime, Seçim kampanyası başlangıcından, oy kullanma işlemleri bitene kadar büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinci ile ilimize yakışır bir şekilde yöneten Sayın Valimize, gecesini gündüzüne katan hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan dava adamı, yol arkadaşım dava arkadaşım, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm belediye personelimize, tüm adli ve idari, emniyet ve askeri personellerimize personelimize, bunlar içersinde özellikle belirtmek istediğim belediye konaklarında çalışıp gece gündüz demeden bizimle olan ve bu uğurda, Ramazan günlerinde ve sonrasında eşinden, evinden çocuklarından fedakarlık eden her bir ablalarımıza, kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizler iftar yemeklerini organize edip, hemen sonrası da çay sohbetleri düzenlediniz, bizimle birlikte sokak sokak, cadde cadde, Ev ev, kapı kapı gezdiniz. Hangi evde kim var kim yok dediğimizde bunu bilen, şehrin röntgenini çektiniz,Sıcağın altında Arkadaşlar yoruldunuz, siz gidin biz 1 saat dolanalım dediğimde hayır vekilim yorulmadık, sizle başladık sizinle bitireceğiz dediniz,Gözlerinde o çalışma azmini hissettiğimiz ve bizlere çalışmalarımız da heyecan ve azim verdiniz, Ablalarım, Kardeşlerim sizler iyi ki varsınız dediklerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, güvenlik sağlayarak seçim sürecinin başından beri güven ve huzur içinde geçmesini sağlayan güvenlik birimlerimize,Seçim kampanyası süreci boyunca gecesini gündüzüne katan, Ramazan, iftar, sahur demeden gayretli çalışmaları ile yanımızda olan ve okçular tepesini terk etmeyen, bize güvenen, böylece gerçek dava adamı olduklarını gösteren ve bu davranışlarıyla da yol arkadaşlarımız olan Parti teşkilatımızın İl, ilçe yönetim ve kadın ve gençlik kollarından, ilçe belediye başkanlarımızdan, mahalle ve köy temsilcilerimizden bizim yanımızda imiş gibi değil gerçekten yanımızda olup bunu hissettirenlere, seçim ziyaretlerimizde ve toplantılarımızda yakınlıklarını ve misafirperverliklerini esirgemeyen muhtarlarımıza köy ve mahalle sakinlerimize, il dışından uzak mesafelerden vatandaşlık görevini yerine getirmek için gelen değerli kardeşlerime, mesajımızı sesimizi halkımıza iletmemize yardımcı olan basınımızın mümtaz temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, vakıf oda dernek, sendika temsilcilerimize, meseleyi bir parti meselesi değil, millet meselesi olarak görerek katkılarını esirgemeyen memurumuza, işçimize emeklimize esnafımıza köylümüze çiftçimize gençlerimize öğrencilerimize yaşlılarımıza, adını anıp yer veremediğimiz hayır dualarını eksik etmeyen iyi dileklerini her daim yanımızda hissettiğimiz tüm dostlarımıza memleket sevdalılarına hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.