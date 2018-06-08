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08 Haziran 2018 10:22

Milletvekili Dülger karna alan çocukları tebrik etti

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, bugün karnelerini alan tüm çocukları tebrik ettiğini söyledi.

Milletvekili Dülger karna alan çocukları tebrik etti

08 Haziran 2018 10:22


Milletvekili Dülger, Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiğini ifade ederek, “Sevgili öğrenciler, çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecinde öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle dolu dolu zaman geçirmenizi, kişisel ve sosyal gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde yer almanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Okuduğunuz her bir kitap size yeni bir ufuk açacak, gelişiminize en değerli katkıyı sağlayacak. Bilgi çağında okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız sizlerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hakim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Hepinizi gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.




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