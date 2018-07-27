Milletvekili Dülger Kilis’ten gelen heyetlerle bir araya geliyor

Milletvekili Dülger’i TBMM’ndeki makamında Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Genel Meclis Üyeleri Şıhmehmet Yalçın ve Mehmet Gültekin, AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Yasin Gülali, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Kopan ve Abdullah Şekeroğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Harun Reşit Badem, Mehmet Adnan Parlak, Ahmet Murat Toprak ve Erkan Hatabay, Kilis Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Cengiz Korkmaz, İşadamı Ali Canarslan, Doğançay Köyü Muhtarı Adem Kestane , Gökmusa köyünden Mustafa Turgut ve Ürünlü köyünden İsmail Çalıkoğlu ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.