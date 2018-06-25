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25 Haziran 2018 12:01

Milletvekili Dülger seçimi değerlendirdi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, “Omzumuza aldığımız yükü çok iyi biliyoruz.

Milletvekili Dülger seçimi değerlendirdi

25 Haziran 2018 12:01

Çünkü sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağız” dedi.


Milletvekili Dülger, seçim sonrası AK Parti İl Binasında yaptığı konuşmada, Çıktılıkları bu yolda, bu hizmet kervanını durdurmak için arkadan hançerlemek için yapılan bütün oyunları bozduklarını ifade etti. Dülger, "Bizim inandığımız gibi bize inanan hakka inanan ve bize güvenen kim varsa bütün yol arkadaşlarıma hepinize en kalbi duygularımı sunuyorum. Tüm arkadaşlarımızla isme değil, zafere odaklanmıştık. Zafer Allah’tan sefer bizim için demiştik. Dava dediğimiz şey uğruna can verilen, anadan, yardan selden vazgeçilen şeydir. Ben yoksam dava yok demedik, biz davanın erleriyiz dedik. Olsam da davam büyük, olmasa da davam büyüktür dedik. Bu inançla belediye başkanımızla milletvekili arkadaşımızla ayağımıza vurulmaya çalışılan her türlü zincire, yetmedi seçime bir gün kala değerlendiğimiz müşahitlerin boykot ederek, bakın çok acı söylüyorum, en acı olan ihanet yemeğini önümüze sunmalarına rağmen Allahın zaferini kazandık. Allah sizden razı olsun. Bizler sizlere güvendik, yol arkadaşlarımıza güvendik. Gece gündüz bizleri yalnız bırakmayan herkese, konaklarda çalışanından, gençlik kollarına kadar, partinin bütün birimlerinde çalışanlarına kadar herkese gönül dolu teşekkür ediyorum. Omzumuza aldığımız yükü çok iyi biliyoruz. Çünkü sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağız” diye konuştu.




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