Milletvekili Dülger, yaralı askerleri ziyaret etti

AK Parti Kilis Mustafa Hilmi Dülger, Fırat Kalkanı Harekatında yaralanarak Kilis’te tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Milletvekili Dülger, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, Hastane yöneticisi Op. Dr. Erşan Öztin’den yaralı askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti. Milletvekili Dülger, Fırat Kalkanı Harekatında yaralanıp tedavi için Kilis’e bulunan kahraman Mehmetçikleri hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade ederek, “Bir kez daha gördüm ki Kilis halkı bambaşka. Görüştüğüm her gazimiz kendi derdini değil, Kilis halkının ve hastane personelinin kendileri için yaptığı fedakarlığı anlattı bizlere, onlar bu şehre roketler düşmesin diye bugün gövdelerini siper ediyorlar ama mütevazi bir şekilde ‘biz görevimizi yaptık’ diyorlar. Bizde Kilis halkı olarak, ‘sizi ve ailelerinizi rahat ettirmeyi kendimize görev bildik’ diyoruz” dedi.