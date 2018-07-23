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23 Temmuz 2018 16:06

Milletvekili Dülger’den Basın Bayramı Kutlama Mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger’den Basın Bayramı Kutlama Mesajı

23 Temmuz 2018 16:06


Milletvekili Dülger, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşların 24 Temmuz gününü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti.


Dülger, "Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan basın ve yayın kuruluşları, demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlarımız gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Bu vesile ile ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan başta Kilis teki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Görevini ifa ederken şehit olan tüm gazetecilere de Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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