Milletvekili Dülger'in 10 Kasım Mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Milletvekili Dülger, Gazi Mustafa Kemal, saygın bir lider ve komutan olarak ecdat yadigarı vatan topraklarının savunulmasında, milletin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yaptığını ifade ederek, “Elde ettiği zaferler ve banisi olduğu Cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır. Milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmayı ülkemiz için hedef göstermiş; Milletimizi bu ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştı. Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye, büyümeye ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam etmektedir. O'nun en büyük eserim dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyetini ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele verdiğimiz ülkemiz, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumundadır. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum” diye konuştu.