Milletvekili Dülger'in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Milletvekili Dülger, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü tebrik ettiğini belirterek, “Şanlı tarihimiz, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur. Onlar, bu vatan topraklarındaki varlığımızın birer sembolü ve güvencesidir. Bugün de, ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz, aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Aziz milletimiz, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımız sayesinde karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce, dirayete, kararlılığa sahiptir. Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde gaza anlayışı en önde gelen değerlerimiz arasındadır. Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından olan gaza inancı, bize 1071'de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde aziz milletin her bir ferdinin; istiklal ve istikbali için hiç çekinmeden canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu coğrafyanın ruhunda, bu ülkenin her taşında, her toprağında, adları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin, gazinin kanı bulunuyor.İşte bunun içindir ki bu millet, 80 milyonluk kökü mazide ufku ati ‘de gazi bir millettir. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman ecdadın emanetini layıkıyla gelecek nesillere ulaştırmayı görevlerin en kutsalı olarak kabul ediyoruz. Ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a ülkemizde teröre karşı verilen mücadeleye kadar ve özellikle 15 Temmuz da bu milletin bu devletin bekası için yüreğini er meydanına getirmiş, arkamda kimi bıraktım diye düşünmeden namlunun ucuna atılan ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.