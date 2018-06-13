Milletvekili Dülger’in Babalar Günü mesajı

Milletvekili Dülger, evlerin, çocuklarının güveni ve devamlılığını sağlayan en temel güç olan ve fedakarca bizler için çalışan, bizleri yediren, içiren, okutan o değerli babaların vefakarlığının unutulmayacağını ifade ederek, "Dünya babalar günü vesilesi ile tüm hemşerilerimin ve babaların, geleceğin babalarının bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum. Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmişlerdir. Birçok zahmete katlanarak çocukların geleceğe güvenle bakarak yetişmeleri için çabalayan babalar, öncelikle ailelerinin menfaatini düşünür. Evlatlarının en zor anlarında güvenle sırtlarını yaslayabilecekleri, sığınabilecekleri liman olan babalar ailenin direğidir. Evlatlarına tecrübeleriyle yol gösterici olan babalarımızın değerini bilmeli, sadece bir gün değil her gün saygıyla, sadakatle, sevgiyle ve minnetle yaptıkları fedakarlıklar karşısında sevgimizi göstermeliyiz. Babalar Günü’nün, tüm bireylerin, aile içinde saygın bir yeri bulunan babaları, hatırlamaları onların gönüllerini almaları ve içindeki sevgi ve saygı bağlarının gelişmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bu özel gün vesilesi ile tekrar bütün babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Ahirete intikal eden babalarımıza Allah’tan rahmet, ailelerimize sağlıklı, huzurlu, güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.