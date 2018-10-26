Milletvekili Dülger'in Cumhuriyetin 95. yıldönümü mesajı

yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyetinin 95. kuruluş yıl dönümünün kutladığını belirterek, "Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923'te, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Cumhuriyetimizi, 2200 yıllık devlet geleneğimiz ile yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının, o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanımı olarak görüyor; Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Tarihten gelen demokrasi kültürümüzle, hukuk devleti kimliğimizle, her gün çoğalan gücümüz ve birikimimizle, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dülger'in mesajında, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde, cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. Milletimizin ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. 80 milyon vatandaşımızın her bir ferdi, bu ülkenin, Cumhuriyetin, aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir evlatlarıdır. Milletimizin fertlerini kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kültürü, kılık-kıyafeti üzerinden ayrıştırmaya kalkan herkes, cumhuriyetin ruhuna, özüne ihanet içindedir. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah geride bırakacağız. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum" diye konuştu.