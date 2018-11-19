Milletvekili Dülger'in Mevlid Kandili mesajı

Milletvekili Dülger, mesajında, "Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerin berraklaştıran geceler olduğunu ifade ederek, “Kandiller, öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan; barış, sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) in dünyamızı şereflendirdiği gecedir. Onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Bu güzel gecenin bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesi, Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza ve dualarınızın da kabul olması temennisiyle Mevlid Kandilinizi tebrik ederim” diye konuştu.