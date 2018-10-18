Milletvekili Dülger'in Muhtarlar günü mesajı

Milletvekili Dülger, 186 yıllık bir geçmişi olan Muhtarlık sistemi ilk defa Osmanlı Padişahlarından 2. Mahmut Döneminde 1829 yılında hayata geçirilen bir sistem olduğunu ifada ederek, “ Geçtiğimiz yıl, muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim günü hükumetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak belirlenmişti. Toplumsal görevin bir göstergesi olarak da yurdun çeşitli bölgelerinden davet edilen muhtarlarımız, devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli aralıklarla kabul edilerek görevlerinin yüceliği teslim edilmektedir. Bu vesile ile mahalle ve köylerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen, mahallelerinin ve köylerinin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza sağlıklı, başarılı uzun ömürler diliyor, Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Kilisli muhtarlarımız olmak üzere Tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.