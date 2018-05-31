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31 Mayıs 2018 12:41

Milletvekili Polat seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Kilis milletvekili Eczacı Reşit Polat, 24 Haziranda yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Polat seçim çalışmalarını sürdürüyor

31 Mayıs 2018 12:41


Milletvekili Polat, Milletvekili aday listesinde olmamasına rağmen 24 Haziran seçimleri için esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Polat, AK Parti davasının kutlu bir dava olduğunu vurgulayarak, "Yolumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Bu davada yer almak bu davanın bir neferi olmak onurdur, şereftir. AK Partide bu bir bayrak yarışıdır. Öyle bir bayrak yarışı ki bayrağı teslim alanda, bayrağı teslim edende aynı şekilde bu kutlu dava için koşuyor. hep birlikte yola devam edeceğiz. Seçim çalışmalarımız sürüyor. Allahın izniyle hem Kilis’te, hemde Türkiye’de büyük başarıları imza atacağız” dedi.


Polat, köy, esnaf ve mahalle gezilerini 24 Haziran seçimlerine kadar gece gündüz demeden sürdüreceğini belirterek, "Benim anlayışımda ben yok, biz vardır, hedefimiz Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde ilk turda seçtirmek, mecliste çoğunluğu ekseriyet ile almaktır. Tüm AK Partilileri gece gündüz çalışmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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