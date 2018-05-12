Milletvekili Polat selin vurduğu yerlerde inceleme yaptı

Milletvekili Polat, dün akşam saatlerinde yağan yağmur, dolu ve sel felaketinden etkilenen bahçeyi, Söğütlüdere mevkiindeki yol ve dondurma fabrikasında incelemelerde bulundu. Çiftçiler ile bir araya gelen Milletvekil Polat’a AFAD Müdürü Adil Şiraz ile Bahçeciler Derneği Başkanı Hacı Durmuş Hamoğlu da eşlik etti. Polat, "Memleketimize geçmiş olsun. Rabbim bizlere böyle felaketler yaşatmasın. Felaketin ardından devletimizin tüm birimleri felaketin yaşanmasının ardından olay yerine intikal ederek, gerekli kurtarma çalışmalarını başarı ile sağlamışlardır .Devletimiz inşallah en kısa zaman içerisinde zarar ziyan gören tüm hemşehrilerimizin zarar ve ziyanlarını karşılayacaktır” dedi.