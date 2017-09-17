Milletvekili Polat yol sorunu kökten çözülüyor

Milletvekili Polat, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın Kilis’e gelerek müjdeler verdiğini ifade ederek, “Sayın Bakanımız ilimizi ziyaretinde Kilis’in ulaştırma ve karayolu sorunu masaya yatırıldı. Bakanımız,Musabeyli Nurdağı yolunun yatırım sözleşmesi imzalanmak üzere olduğunu, yaklaşık maliyeti 132 Milyon TL olduğunu ifade ettiler. Kilis-Elbeyli-Çobanbey arasındaki 25 kilometrelik karayoluna sıcak asfalt dökülecek. Kilis-Cezaevi-Polateli yolunda çalışma yapılarak yeni bir yol açılması için kısa süre içerisinde çalışmalar bitirilecek. Kilis Kuzey Çevreyolu proje çalışmaları başlayacak. Kilis-İslahiye karayolunun Musabeyli çatına kadar olan 17 kilometrelik yolun duble yol kapsamına alındı. Resul Osman Mesire alanın yarım kalan yolları yapılacak. Kilis’in ufkunu açacak yeni projeler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ve ekip arkadaşlarına ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti iktidarında bir çok insanın hayalini daha kuramayacağı yatırımların yapıldığını ifade eden Polat, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yatırımlar devam ediyor. Gerçekleşmesi imkansız denen, hayal denen yatırımlar bir bir yapılıyor. Halkımız en iyisine layıktır. Kilis’in daha fazla hizmet alması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizlere destek olan Kilisli hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma, parti teşkilatlarımıza ve emeği geçen bürokratlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.