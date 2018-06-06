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06 Haziran 2018 12:02

Milletvekili Polat’ın yeni hastane açıklaması

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 520 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılmasının nedenlerini Avrupa Birliğinden kaynaklandığını söyledi.

Milletvekili Polat’ın yeni hastane açıklaması

06 Haziran 2018 12:02


Milletvekili Polat, Kilis’e yapılacak 520 yataklı yeni devlet hastanesinin ihale sürecinin uzamasının nedenin bu paranın Avrupa Birliği fonlarından karşılanmış olması olduğunu belirterek, “Bizler bu projenin Kilis’e kazandırılması için defalarca Bakanlık ve birimleriyle görüşmeler yaptık. Öngörülen tarihten 1 yıl gecikmeli olarak ihale çıkılmasının nedeni tamamıyla Avrupa birliğinden kaynaklanmasıdır. Büyüklerimizin güzel bir sözü var. Geç olsun,güç olmasın diye, Bu ay sözleşmesi imzalanarak,önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacak ve kısa sürede Kilis’in hizmetine sunulacak ve Serhat Şehrimizin en az 50 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu projenin talimatını verdiği için şehrim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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