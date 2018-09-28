İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya özel çocuklarla bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim iş Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.


Okula yapılan ziyarette Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören çocuklara özel ilgi göstererek çocuklarla yakinen ilgilendi. Okul idareci ve öğretmenlerle bir toplantı yaparak okulun ve özel eğitim gören çocukların sorunları hakkında bilgi aldı.


Hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağını tüm sorunların çözümü hususunda gerekli adımların atılacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.