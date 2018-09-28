Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya özel çocuklarla bir araya geldi

Okula yapılan ziyarette Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören çocuklara özel ilgi göstererek çocuklarla yakinen ilgilendi. Okul idareci ve öğretmenlerle bir toplantı yaparak okulun ve özel eğitim gören çocukların sorunları hakkında bilgi aldı.

Hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağını tüm sorunların çözümü hususunda gerekli adımların atılacağını belirtti.